Hipopótamo do Zoo de São Paulo passará por exames O hipopótamo fêmea Teteia, uma das mais antigas moradoras do Zoológico de São Paulo, não receberá visitas nos próximos dias. Ela está no Zoo há 48 anos e tem idade estimada de 53 anos, tempo superior à média de vida da espécie, que é de 40 anos. Teteia vem apresentando um quadro de debilidade física, dificuldade de locomoção e artrose há quase um mês. Apesar do tratamento, sua situação voltou a se agravar ontem, o que levou a equipe técnica a tomar a decisão de prepará-la para uma sessão de raio x, ultrassom e coleta de sangue.