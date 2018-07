Hipopótamo 'idoso' comemora aniversário com bolo de legumes

O hipopótamo mais velho do Japão comemorou seu aniversário no Dia do Respeito ao Idoso, um feriado nacional no país.

O presente foi um bolo de polpa de soja de 12 quilos, decorado com cenouras e aspargos.

O hipopótamo acaba de completar 57 anos, o equivalente a cem anos para os humanos. Apesar da idade, o animal ainda tem um enorme apetite, comendo cinco refeições por dia, além de alguns lanchinhos.

"O segredo para uma vida longa parece ser relaxar e fazer as coisas no seu ritmo. Eu espero que o hipopótamo continue sendo um símbolo do zoológico por muitos anos", disse o diretor do Zoológico de Nomi City, em Ishikawa.

Crianças de escolas locais visitaram o hipopótamo para comemorar a data e fizeram apresentações de canto e dança em frente ao cercado do hipopótamo.