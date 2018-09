Hipotermia salva "Foi uma sequela considerada pequena perto do risco que uma parada cardíaca oferece", afirma o cardiologista Antonio Cláudio Baruzzi, coordenador da UTI do Hospital do M''Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, onde Cláudia foi tratada. A dona de casa não lembrava que tinha acabado de ter tido sua primeira filha quando saiu do hospital, uma semana após o parto. Hoje, ela já amamenta a criança, segundo o manobrista Gilvan de Oliveira Batista, de 22 anos, marido de Cláudia.