HISTÓRIA CANTADA Um presente ao cantor. Assim é definido Milton Nascimento - Nada Será Como Antes, criação da dupla Charles Möeller e Cláudio Botelho que estreia hoje (22) depois de duas temporadas de sucesso no Rio de Janeiro. Conta a trajetória musical de Milton Nascimento, por meio de 48 canções de seu repertório. A dramaturgia não tem falas e é inteiramente cantada, como se fosse uma ópera da MPB. Passa-se numa casa mineira, rememorando os tempos do Clube da Esquina. O enredo é dividido em quatro partes: primavera, verão, outono e inverno. "São as estações da alma que encontramos na música de Milton", diz Botelho.