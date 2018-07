História com moral

A mostra 'Ver é Uma Fábula' reúne vídeos, filmes e fotografias, que ocupam até as escadas do instituto. A expografia foi criada pela arquiteta Marta Bogéa, em diálogo com o curador Moacir dos Anjos (parceria já feita para a 29ª Bienal).

No vídeo 'Limbo' , por exemplo, Cao registra o vento que 'passeia' por um playground. E a instalação 'Histórias do Não Ver' revela suas impressões diante de uma ação inesperada - ele pediu que várias pessoas ao redor do mundo o 'sequestrassem'. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e feriados, 11h/ 20h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (28). Grátis. Até 1/6.