Historiador sobe em árvore em SP para impedir poda O historiador e professor da USP Henrique Carneiro, de 52 anos, acordou ontem com o som de motosserras que podavam as árvores da Praça Laerte Garcia da Rosa, perto da sua casa, no Jardim Rizzo, Butantã, zona oeste de São Paulo. Preocupado com o que poderia acontecer com os fícus, as seringueiras e amoreiras do local, que, segundo ele, já haviam sido podados indiscriminadamente na sexta-feira, Carneiro saiu correndo, mas era tarde. Uma das árvores tinha perdido três partes do tronco e os funcionários da empresa contratada para o serviço seguiam na direção de outra. Como seus argumentos pareciam não convencê-los, o professor subiu na árvore e se recusou a sair dali até que desistissem de cortá-la.