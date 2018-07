Historiadores confirmam herança inglesa do beisebol

Historiadores ingleses confirmaram que o beisebol já era praticado na Inglaterra em 1755, duas décadas antes da declaração de independência dos Estados Unidos. Um diário que relata a prática do jogo na cidade de Guilford, ao sul do país, em 1755, foi verificado por especialistas do Centro de História de Surrey. O diário teria pertencido a William Bray, um historiador da cidade que escreveu sobre o jogo quando ainda era adolescente. A Major League Baseball - entidade responsável pela federação de beisebol dos Estados Unidos - já foi informada da descoberta. Há relatos de que o jogo teria sido inventado em 1839 na cidade de Cooperstown, no Estado de Nova Iorque, pelo americano Abner Doubleday. No entanto, vários historiadores já haviam questionado essa data argumentando que o jogo já havia sido praticado na Inglaterra antes dessa data. Relatos Segundo Julian Pooley, diretor do Centro de História de Surrey, estudioso da vida de William Bray, afirmou que o diário relata que o beisebol era um esporte bem estabelecido no século 18 e era praticado por homens e mulheres. Tricia St John Barry, proprietária do diário, decidiu procurar os documentos no ano passado, depois de assistir a uma reportagem que afirmava que o esporte teria começado em 1790. William Bray viveu entre 1736 e 1932 e trabalhou como advogado e historiador. Segundo Pooley, ele mantinha diversos diários e o mais recente teria sido descoberto no ano passado em um galpão, com relatos dos anos de 1754 e 1755. "O diário tem um relato sobre ele jogando beisebol. O que me intrigou é que ele relata que jogava com várias moças", disse. Em entrevista ao programa Today, da BBC Radio Four, o correspondente do jornal americano Washington Post em Londres, Kevin Sullivan, afirmou que é "uma tradição americana pegar coisas de outros lugares e fazer melhorias". "Sempre soubemos que o beisebol havia evoluído - não foi inventado, como o basquete". Já havia uma referência histórica sobre a prática do jogo na Inglaterra em um dos livros da escritora Jane Austen escrito entre 1797 e 1798. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.