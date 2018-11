Historiadores revelam sorriso da 'segunda Monalisa'

Pesquisadores apresentaram ao público pela primeira vez uma "segunda Monalisa", que permitirá aos historiadores descobrir um pouco mais sobre as técnicas usadas pelo mestre renascentista Leonardo da Vinci e a personalidade da modelo.

A "irmã gêmea" da famosa Gioconda, que está exposta no Museu do Louvre, em Paris, é uma pintura da mesma modelo, feita na mesma época no mesmo ateliê, por um discípulo de Leonardo.

Especialistas do Museu do Prado, em Madri, descobriram a pintura, que exibe enormes semelhanças com a obra original do mestre renascentista.

Entretanto, a "nova" Monalisa parece ser mais jovem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.