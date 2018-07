Histórias de quem faz aniversário com SP Na sala de aula em que cursou o fundamental, em uma escola pública na Avenida Paulista, o paulistano Paulo Pernambuco dividia seu nome com outros 12 xarás. Todos "Paulos", todos pelo mesmo motivo: haviam nascido em 1954, ano especial, comemoração do Quarto Centenário da fundação de São Paulo. Todos, portanto, levavam no nome uma homenagem à cidade onde nasceram.