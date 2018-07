Hitler e Madre Teresa 'viram peças' de tabuleiro de xadrez

Inspirados pelo jogo de xadrez, artistas famosos criaram tabuleiros e peças inusitadas que ganharam uma exposição no Museu de Arte de Reykjavík, na Islândia. A exposição 32 peças: a arte do xadrez foi inaugurada esta semana trazendo obras de grandes nomes da arte contemporânea como Damien Hirst, Jake e Dinos Chapman e Rachel Whiteread. O tabuleiro criado por Hirst explora a obsessão dos humanos pela morte ao reunir frascos de remédio em prata e vidro sobre um tabuleiro espelhado. Já o italiano Maurizo Cattelan, famoso por sua instalação sobre o papa João Paulo II sendo atingido por um meteorito, criou um tabuleiro com peças que representam "o bem e o mal". Do lado do mal estão Adolf Hitler e Cruella Cruel (personagem do desenho da Disney Os 101 Dálmatas) opostos por Martin Luther King e madre Teresa de Calcutá, entre outros. A exposição, em cartaz até abril, comemora a aquisição pelo museu de uma obra de Yoko Ono que exalta o jogo de xadrez. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.