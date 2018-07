HITS E RISOS Stella Miranda e Luiz Salém (foto) estreiam no dia 18 o 'stand-up music' Gozados. No palco, os atores fazem paródias politicamente incorretas de clássicos da MPB. Chico Buarque, Caetano Veloso e até Amy Winehouse entram no roteiro da comédia. Teatro Itália (278 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80.