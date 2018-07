Hoje é dia de... Não comer carne

Sabia que a indústria da pecuária é responsável por 18% das emissões globais de gases causadores do efeito estufa e por 80% do desmatamento do bioma amazônico? E que para produzir um quilo de carne são gastos 15 mil litros de água? Esses são três dos argumentos usados pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) para convencer as pessoas a abandonar o consumo desse tipo de alimento. São justificativas que estão por trás da nova campanha desse grupo, a Segunda sem Carne. O movimento tenta convencer carnívoros a se tornarem vegetarianos ao menos uma vez por semana. "Além de preservar a natureza, essa atitude é benéfica para a saúde, porque previne, por exemplo, diabete e problemas cardiovasculares", prega a socióloga Marly Winckler, presidente da SVB e "vegan" há 14 anos (o tipo de vegetariano mais radical, que não come ovos, não toma leite nem usa roupas de lã ou de seda). "O ideal seria que deixassem de consumir qualquer derivado de animais todos os dias. Mas adotar esse hábito na segunda já é um começo", acrescenta.

A campanha será lançada oficialmente no sábado, em evento organizado pela SVB e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente na Marquise do Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo. Haverá palestras, oficinas, aulas de ioga e outras atividades que se estendem até domingo. "Animais são abatidos com crueldade e entupidos de hormônio", afirma o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, que deixou de comer carne vermelha há 20 anos. "É revoltante ver como eles são tratados. Com a Segunda sem Carne pretendemos conscientizar as pessoas de que não é bom colaborar para tamanha violência."

Após o evento, a secretaria pretende divulgar o projeto em escolas, empresas, bares, restaurantes, mercados e consultórios de médicos e nutricionistas. Os empresários que aderirem assinam um termo em que se comprometem a incentivar seus funcionários a reduzir o consumo de carne.

Lançado em 2003 nos Estados Unidos, o Meatless Monday (traduzido aqui como Segunda sem Carne) ambiciona reduzir a produção mundial de bois, frangos e afins em 15%. "Para tal, basta a população virar vegetariana uma vez por semana", explica Marly Winckler, presidente da SVB. "Escolhemos a segunda por ser um dia em que as pessoas costumam adotar hábitos novos, como dietas." A ideia se espalhou por outros países, como Bélgica e Austrália. Em junho deste ano, foi lançada na Inglaterra pelo ex-beatle Paul McCartney.

VEGETARIANOS

No Brasil, a Segunda sem Carne tem adesão de grupos de vegetarianos. "Vou divulgar para meus amigos carnívoros", diz o geógrafo Vinicius Madazio, ovo-lacto (não ingere carne, mas come derivados como ovos e leite) desde 2003. "Já há mais pessoas preocupadas com a natureza do que quando eliminei a carne de minha dieta. A campanha vai ajudar a aumentar a conscientização da população." Na época em que Madazio virou vegetariano, ele lembra que era difícil encontrar restaurantes do gênero na cidade. "Mas, desde então, o leque de opções cresceu muito", conta. Reflexo do aumento do número de pessoas que vêm abdicando de frangos, bois, peixes.

Segundo a SVB, o Brasil tem cada vez mais vegetarianos. "Prova disso é que nosso número de membros aumenta cerca de 20% ao ano", afirma Marly Winckler. Hoje, a organização tem mil associados. Na cidade de São Paulo, a demanda por produtos para esse público está maior. O restaurante vegetariano Moinho de Pedra, por exemplo, recebe 350 pessoas por dia em seu espaço na Chácara Santo Antônio. "É o dobro do nosso público de cinco anos atrás", comemora a proprietária, Tatiana Cardoso. "Lotamos desse jeito porque as pessoas estão preocupadas com o ambiente e com a saúde. Uma boa alimentação é essencial para manter um corpo inteiro e em forma."

ESTILOS DIFERENTES DE VEGETARIANOS

Vegan:

Não consome nenhum produto derivado de animais, incluindo roupas de couro, seda e lã.

Os mais fanáticos evitam usar medicamentos testados em bichos, como soros e vacinas

Ovo-lacto:

É o tipo mais comum. Deixa carnes de fora do prato, mas ingere, além de cereais, frutas e verduras, ovos, leite,

queijo e outros alimentos de origem animal

Crudívoro:

Só come alimentos crus. Nada de batatas fritas ou itens cozidos. O prato não pode ser aquecido a mais de 38°C, para preservar nutrientes da refeição

Macrobiótico:

Prioriza uma dieta balanceada. No cardápio, quase nada cru. Preferem alimentos integrais

e cozidos. Cereais são a base de suas receitas

