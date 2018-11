Hoje é o 'dia D' da vacinação contra gripe suína

Por meio dessa ação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, todos os 36 mil postos de vacinação do País deverão estar abertos. Devem ser imunizados doentes crônicos com menos de 60 anos, grávidas, crianças de seis meses a menores de dois anos e adultos de 20 a 29 anos.

"É uma iniciativa importante, pois as pessoas costumam ter mais tempo livre no fim de semana. Estamos seguros de que todos os brasileiros, mesmo os que não vão tomar a vacina, estarão empenhados nesse grande esforço para proteger a saúde das pessoas mais vulneráveis à nova gripe", disse o ministro da pasta, José Gomes Temporão.

Prorrogação

Com previsão para terminar no último dia 22, a vacinação de grávidas, crianças e doentes crônicos foi prorrogada até o dia 23 deste mês. O público-alvo, considerando esses três grupos, é de 20,4 milhões de pessoas. Mulheres que engravidarem após o fim da terceira etapa poderão se imunizar nas fases seguintes. Não é preciso apresentar atestado médico para comprovar a gravidez.

O ministério diz que os pais devem levar o cartão de vacinação das crianças - bebês de seis meses a menores de dois anos. Elas vão receber dose dividida em duas vezes. A segunda meia dose será administrada 30 dias após a primeira. Assim como no caso das grávidas, se a criança completar seis meses depois de 23 de abril, poderá ser vacinada nas etapas seguintes.

Também devem procurar os postos de vacinação pessoas com 60 anos que têm problemas crônicos de coração, pulmão, rins, fígado, diabéticos, pacientes em tratamento para aids e câncer e os chamados grandes obesos (crianças com idade igual ou maior que 10 anos com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior que 25; criança e adolescente com idade maior de 10 anos e menor de 18 anos com IMC igual ou maior que 35; e adolescentes e adultos com idade igual ou maior que 18 anos com IMC maior de 40).

Idosos

Pessoas idosas com doenças crônicas devem aguardar, pois haverá um "dia D" exclusivo a elas: será de 24 de abril a 7 de maio, quando começa a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso contra a gripe comum. Dessa forma, o idoso só precisará ir ao local de vacinação uma única vez. A quinta e última etapa de imunização, para adultos de 30 a 39 anos, será de 10 a 21 de maio.