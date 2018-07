Hoje é o último dia para alunos se inscreverem no Enem Os estudantes têm até as 23h59 desta sexta-feira para fazer a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) pede que os alunos não deixem para efetuar a inscrição no fim do dia, com risco de congestionamento de acesso ao site.