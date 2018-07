Holambra, em SP, tem 1º caso de latrocínio em 17 anos

A Polícia Civil de Holambra (a 125 quilômetros de São Paulo) investiga o primeiro caso de latrocínio ocorrido desde que o município foi emancipado por meio de plebiscito, em 27 de outubro de 1991. O caso chocou a cidade de 10 mil habitantes, localizada a 35 quilômetros de Campinas. O auxiliar de produção Leandro Carvalho de Alcântara, de 20 anos, foi morto na noite do último sábado, na frente da casa de um amigo. O homem que acertou três tiros no rapaz levou a moto na qual a vítima estava, uma Honda CG 150, e contava com a ajuda de um comparsa, em outra motocicleta. Ninguém havia sido preso até o fim da tarde desta terça, 13. De acordo com o delegado Marcelo Gradinetti Adelino, a polícia suspeita que os homens que atacaram Alcântara sejam de algum município vizinho. "A cidade não tem porte para esse tipo de crime. Claro que não descartamos nenhuma possibilidade até o término das investigações, mas a principal linha é de que sejam pessoas de alguma cidade vizinha, como Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Cosmópolis e Artur Nogueira", disse. "Holambra não é um principado, mas é uma cidade muito tranquila." O único homicídio registrado em Holambra desde sua emancipação aconteceu em 2002. Segundo dados da Polícia Civil, dois roubos foram registrados em 2008.