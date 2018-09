Holambra sedia 15.ª Hortitec A 15ª edição da Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec) será realizada de 11 a 13 de junho, em Holambra (SP). Este ano, cerca de 300 expositores apresentarão as novidades em instalações, equipamentos, insumos e outras tecnologias para as culturas de flores, frutas, hortaliças e florestas. ''Ano a ano estamos ampliando o leque dos expositores, buscando apresentar novidades e integrando clientes dos vários elos da cadeia produtiva, a fim de gerar novos e bons negócios'', ressalta um dos diretores da RBB, empresa responsável pela organização do evento, Renato Opitz. A estimativa dos organizadores é receber 20 mil pessoas durante os três dias do evento. De acordo com o diretor, participarão da feira empresas das áreas de tecnologia agrícola, ferramentas, estufas, embalagens, vasos, telas, defensivos, fertilizantes, irrigação, sementes, mudas, bulbos, substratos, climatização, biotecnologia, assessoria técnica e em comércio exterior, literatura e produtos importados. Mais informações, tel. (0--19) 3802-4196 ou site: www.hortitec.com.br.