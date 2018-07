Holanda prende dois iemenitas após alerta de terrorismo dos EUA

A dupla, que seguia de Chicago para o Iêmen, foi detida na segunda-feira e as autoridades holandesas estão decidindo se eles serão formalmente acusados, informou a promotoria pública nesta terça-feira.

"Os homens estão sob custódia por suspeita de conspirar para um ato criminal terrorista", disse a promotoria em comunicado.

Os iemenitas chegaram a Amsterdã após decolarem do aeroporto O'Hare de Chicago no voo 908 da United, na segunda-feira, e foram detidos dentro do avião após um alerta do Departamento de Segurança dos EUA.

De acordo com as autoridades holandesas, foram encontrados objetos suspeitos na bagagem dos dois homens nos Estados Unidos, incluindo dois telefones celulares amarrados e um outro telefone preso a uma garra plástica. Os itens suspeitos ficaram retidos nos EUA.

A emissora de tevê ABC News informou que foram encontradas três facas grandes nas bagagens e que um dos homens carregava 7 mil dólares em espécie.

"Até onde sabemos, a segurança não foi afetada", disse uma porta-voz da agência antiterrorismo holandesa NCTb.

Ela acrescentou que autoridades holandesas estavam em contato com os EUA e que a questão era considerada como sendo "muito séria". Vários detalhes ainda precisam ser esclarecidos.

(Reportagem de Ben Berkowitz e Aaron Gray-Block)