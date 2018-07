O premiê da Holanda, Jan Peter Balkenende, cujo governo de coalizão caiu no sábado por causa da duração da missão de seu país no Afeganistão, disse ontem que as tropas holandesas partirão ainda este ano, como planejado. Segundo Balkenende, o plano é levar para casa os 2 mil soldados holandeses que estão em Uruzgan até agosto.