Holanda rompe com posição da UE e abre diálogo político com Cuba O ministro de Relações Exteriores da Holanda, Frans Timmermans, assinou nesta terça-feira um acordo com seu colega cubano para manterem consultas políticas, rompendo com a posição da União Europeia, que limita visitas de alto nível e conversações com Cuba, governada por um regime comunista.