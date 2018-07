Holanda suspende resgate de vítimas de avião da Malásia por conflito na Ucrânia A Holanda suspendeu a missão que busca recuperar vítimas e destroços do acidente com o voo MH17 da Malaysia Airlines por causa de confrontos entre as forças ucranianas e separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, disse o primeiro-ministro holandês nesta quarta-feira.