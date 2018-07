Holandês faz sorvete de leite de dromedário

Um novidade culinária está conquistando novos clientes na Europa: o sorvete sabor dromedário.

Fabricado a partir do leite dos animais de uma só corcova, o produto tem como grande atrativo as supostas vantagens para a saúde.

De acordo com os produtores holandeses, o leite tem metade do teor de gordura e três vezes mais vitamina C, se comparado ao da vaca.

O leite vem da única fazenda de criação de dromedários para leite da Europa, na Holanda.

O dono do negócio, o holandês Frank Smit, afirma que no começo sua ideia foi ridicularizada.

O dono do negócio, o holandês Frank Smit, afirma que no começo sua ideia foi ridicularizada.

Hoje, embora a sua clientela seja principalmente formada por holandeses de origem árabe, ele aposta suas fichas na popularização do novo produto.