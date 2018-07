Holandesa ASML mostra otimismo com demanda por tablets e smartphones

A empresa holandesa, considerada termômetro da saúde do setor de tecnologia da Europa, reiterou previsão para as vendas do primeiro semestre de cerca de 3 bilhões de euros (4,1 bilhões dólares) e a previsão de vendas no primeiro trimestre de cerca de 1,4 bilhão de euros, levando as ações a registrarem a maior alta do índice europeu de ações FTSEurofirst.

A ASML prevê uma margem bruta de cerca de 42 por cento no primeiro trimestre.

A empresa disse estar no caminho para o desenvolvimento de sua nova tecnologia de produção que usa luz ultravioleta extrema para produzir chips menores.