Holandeses buscam sobreviventes após navio afundar no mar do Norte

O Ministério da Defesa holandês afirmou que as condições eram traiçoeiras quando o navio de cargas Corvus J e o Baltic Ace colidiram, afundando 1.400 carros novos, a maioria Mitsubishis do Japão e da Tailândia, no fundo do mar na noite de quarta-feira.

Mas Panagiootis Kakoliris, gerente de operações da empresa Stamco Ship Management, que controlava o Baltic Ace, disse à Reuters que as condições do mar estavam normais quando o navio de 23.500 toneladas afundou.

"Você não pode controlar algumas coisas. Isso aconteceu com tempo bom, tempo normal. Havia boa visibilidade, então eu sinto que muito provavelmente houve erro humano ", disse Kakoliris.

O capitão polonês estava sendo tratado no hospital e não se sabe se ele tinha falado com as autoridades sobre o que tinha causado a colisão com o Corvus J, cerca de 50 milhas náuticas do porto de Roterdã.

O transportador de carros afundou em 15 minutos, e os destroços estão agora completamente submersos.

A guarda costeira holandesa disse que ventos congelantes e com força de vendaval significavam que havia apenas uma pequena chance de encontrar tripulantes desaparecidos do Baltic Ace. Os marinheiros do Baltic Ace eram da Ucrânia, Bulgária, Filipinas e Polônia. As nacionalidades dos mortos e desaparecidos eram desconhecidas.

A Guarda Costeira disse que 13 pessoas foram resgatadas na quarta-feira, mas a neve e ondas de três metros de altura pioravam as dificuldades de encontrar mais tripulantes.

Onze dos 24 tripulantes do Baltic Ace conseguiram entrar em quatro botes salva-vidas antes de o navio afundar e foram levados em segurança por helicópteros. Outros foram apanhados pela Corvus J.

Corpos de cinco marinheiros foram recuperados, informou a guarda costeira holandesa. Dois dos marinheiros mortos foram encontrados em roupas de sobrevivência feitas para proteger totalmente seus usuários dos elementos.

Peter Westenberg, porta-voz da guarda costeira holandesa, disse que seis tripulantes ainda estão desaparecidos. "Nós não estamos esperando quaisquer sobreviventes", acrescentou.

"Algumas das vítimas podem ainda estar no navio, mas o clima não é bom para enviar mergulhadores para baixo."

(Reportagem de Sara Webb, Gilbert Kreijger, e Ivana Sekularac)