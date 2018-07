Holandeses terão que equipar carros com 'travas de álcool' Motoristas holandeses que forem flagrados dirigindo enquanto estão com teor de álcool no sangue muito superior ao limite legalmente permitido serão obrigados a equipar seus carros com "travas de álcool" que travam o motor automaticamente se o motorista estiver acima do limite de álcool permitido.