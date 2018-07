Hollande ameaça processar revista que revelou suposto romance

"François Hollande deplora enormemente a invasão da sua privacidade, à qual ele tem direito como qualquer outro cidadão. Ele está estudando qual medida, inclusive uma ação judicial, tomará depois desta publicação", disse a fonte.

Para sustentar sua "denúncia", o tabloide semanal publicou sete páginas de fotos mostrando o entra-e-sai de um prédio de apartamentos em Paris. Uma mulher identificada como Julie Gayet, de 41 anos, é vista chegando à noite no local. Depois, chega um homem que parece ser guarda-costas do presidente. Finalmente, aparece uma figura masculina --o próprio Hollande, segundo a Closer-- na garupa de uma motoneta, usando capacete.

Pela manhã, o primeiro homem chega com o que parece ser um saco de padaria, e depois o segundo homem sai do prédio, já de capacete, e salta na garupa da motoneta. A mulher então sai do prédio e vai embora a pé.

Os advogados de Gayet não se manifestaram sobre o assunto. Ela já havia apresentado uma queixa por violação de privacidade em março passado, quando surgiram os rumores sobre o relacionamento amoroso. A fonte do gabinete de Hollande não se pronunciou sobre a veracidade da história.

Hollande, que foi eleito em 2012, é o mais impopular presidente da história moderna da França, em grande parte por causa da sua incapacidade de reverter a má situação econômica. Ele mantém uma relação estável com a ex-jornalista Valerie Trierweiler, que assumiu as funções de primeira-dama, e tem três filhos com sua ex-esposa, a política socialista Segolene Royal, de quem se separou em 2007.

A Closer já havia se envolvido numa polêmica em 2012 ao publicar fotos da mulher do príncipe britânico William, Kate Middleton, fazendo topless.

(Reportagem de Elizabeth Pineau e John Irish)