''Hollywood alterou seus critérios de escolha''

A chegada do cineasta argentino Juan José Campanella carregando seu Oscar de melhor filme estrangeiro por O Segredo dos Seus Olhos provocou uma certa festa latina na sala de imprensa - afinal, o longa derrotara o até então favorito A Fita Branca, de Michael Haneke. "Confesso que não fiquei tão surpreso pois, nos últimos anos, a Academia de Hollywood não tem se pautado por interesses políticos - o que vale é a qualidade do filme", disse ele.

A referência era o favoritismo do longa de Haneke e, bem perto, do representante de Israel, Ajami, produções com forte teor político. "Isso já não é mais uma credencial", comentou o cineasta argentino, lembrando ainda outra qualidade do comitê responsável pela escolha do filme estrangeiro. "Quando foi divulgada a lista dos nove finalistas e ali havia dois sul-americanos (o outro era o peruano A Teta Assustada), todos apostaram que somente um ficaria entre os cinco últimos. E não foi o que aconteceu."

Campanella divertiu-se ao lembrar do nervosismo quando subiu ao palco para receber a estatueta. "Até aquele momento, eu tinha um discurso na cabeça que sumiu completamente. É como ir a um psicólogo - tão logo você se lembra quanto paga por uma hora, acaba não pensando em nada para dizer."

Vivendo há 20 anos nos Estados Unidos, Campanella garante que seus filmes continuarão essencialmente argentinos. "É lá que estão minhas raízes e também a inspiração para as minhas histórias. Não consigo pensar em nenhuma trama sem ter a Argentina presente." A euforia, no entanto, logo foi trocada pela prudência. Apesar de ter dirigido o segundo filme de seu país a conquistar um Oscar (o primeiro foi A História Oficial, em 1985), Campanella evitou qualquer obrigação. "O prêmio não vai solucionar os problemas da nossa produção de longas, que continuam muitos", comentou. "Um filme não define a cinematografia de um país - isso é resultado de fatores mais complexos."

Mesmo assim, Campanella e equipe foram recebidos como ganhadores da Copa do Mundo no hotel Mondrian, onde mais entrevistas ocorreram. O cineasta se dizia anestesiado. "Talvez amanhã (ontem), quando acordar e tomar um copo d"água, eu tenha noção do que aconteceu." Mais realista, o produtor espanhol Gerardo Herrero já computava os dividendos promovidos pela estatueta dourada. Segundo ele, o filme tem estreia marcada nos Estados Unidos (16 de abril) e a Sony já encomendou mais de cem cópias.