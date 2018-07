Holograma de Stephen Hawking faz conferência em Hong Kong

PEQUIM - Um holograma do renomado cientista britânico Stephen Hawking deu uma palestra na noite de sexta-feira, 24, no Parque Científico de Hong Kong. O tema abordado no evento, que atraiu centenas de pessoas, foi sua experiência no campo da pesquisa, informou a agência estatal chinesa Xinhua.

Hawking, de 75 anos, estava na verdade em Cambridge, no Reino Unido. A palestra foi possível mediante o uso da tecnologia HumaGram, desenvolvida pela empresa ARHT Media. O sistema possibilita fazer uma projeção tridimensional bastante realista do corpo de um ser humano.

Hawking discursou sobre a origem do universo, seu sucesso literário com o livro "História do Tempo" e encontrou tempo para tratar até da saída do Reino Unido da União Europeia, tema que tem dominado a política de seu país. Não houve espaço para perguntas nem para interações com o holograma de Hawking. / EFE