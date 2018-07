Holyfield, 47, encara Botha, 41, em janeiro Evander Holyfield insiste em não pendurar as luvas. Aos 47 anos, o ex-campeão mundial dos pesos pesados tem luta marcada para 16 de janeiro, em Kampala, Uganda, contra o sul-africano Frans Botha, de 41 anos. Segundo os organizadores, 80 mil espectadores são esperados no Nelson Mandela Memorial Stadium. Caso vença Botha, Holyfield sonha com a oportunidade de desafiar o britânico David Haye, campeão pela AMB.