Homem acusado de pedofilia é preso no RS Um auxiliar de enfermagem de 56 anos acusado de abusar sexualmente de crianças foi preso em flagrante em seu apartamento no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na noite de ontem. Ele estava em companhia de quatro meninos com idades de seis, oito, 11 e 12 anos, moradores de ruas próximas. As atitudes suspeitas do homem foram denunciadas à polícia por familiares das vítimas. Os investigadores apuraram que ele dava balas e dinheiro para atrair as crianças à sua casa, onde pedia que elas se despissem e depois acariciava seus corpos. Um dos meninos tinha uma nota de R$ 10 no bolso e arranhões no braço. Ao ser abordado pelos policiais, o acusado alegou inocência, mas foi autuado por atentado violento ao pudor e encaminhado ao Presídio Central de Porto Alegre. As crianças submeteram-se a exames de lesões no Departamento Médico Legal. Os resultados ainda não foram divulgados.