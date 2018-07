Homem ameaça mulher com arma e é preso em Niterói, no Rio de Janeiro

Um homem foi preso na manhã desta terça, 25, depois de ameaçar a mulher com um revólver calibre 38, em Engenho do Mato, em Niterói (RJ). Ele acabou preso portando um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, na localidade conhecida como Rua 13.

Na madrugada desta terça, o suspeito chegou em sua casa aparentemente alcoolizado e, após discutir com sua companheira, passou a ameaçá-la com a arma.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (DEAM) de Niterói. Ele foi autuado por posse de arma de fogo e ameaça, de acordo com os termos da Lei Maria da Penha.