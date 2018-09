Homem ameaça se matar na zona norte de SP Já duram mais de 13 horas as negociações entre policiais e um homem que ameaça se matar em um condomínio do Projeto Cingapura, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) assumiram os trabalhos e tentam convencer o peruano César Anchante, de 37 anos, a se entregar. Armado com um revólver calibre 38, Anchante está trancado em um apartamento do andar térreo do prédio. No início da tarde de ontem, chegou a disparar três tiros contra sua mulher, que está grávida de dois meses, fato que teria gerado a agressão. O peruano, que foi submetido à uma cirurgia de vasectomia, acredita ter sido traído. O casal tem quatro filhos, com idades entre 5 e 16 anos Atingida nas pernas e abdômen, a mulher foi socorrida por vizinhos e encaminhada para o pronto-socorro da Vila Maria. De acordo com o hospital, a vítima passa bem e o feto também está fora de perigo.