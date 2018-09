'Homem-aranha' é preso ao tentar roubar pizzaria, em SP

Os policiais pediram reforço e cercaram o local, na Vila Santana, próxima ao centro da cidade. Rodrigues apontou a arma para as vítimas e ameaçou matá-las, se a polícia entrasse. Após rápida negociação, ele soltou o revólver e tirou a máscara. O homem foi levado para o plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante pela tentativa de roubo, porte ilegal de arma e, ainda, por lesões corporais, já que mandou as vítimas se deitarem no chão e as agrediu com pontapés. Os menores foram colocados à disposição da Vara da Infância e da Juventude de Sorocaba e responderão por ato infracional.