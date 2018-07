'Homem-aranha' é preso na Austrália

A polícia australiana prendeu nesta segunda-feira o francês conhecido como "homem-aranha" depois que ele escalou um prédio em Sydney.

Alain Robert é conhecido por escalar arranha-céus em várias cidades do mundo sem usar cordas ou outros equipamentos de alpinismo.

Desta vez, ele subiu o edifício Lumiere, um prédio de apartamentos de 57 andares e 176 metros de altura.

A imprensa australiana disse que Robert escalou o prédio em menos de meia hora. Quando chegou ao topo, a polícia já estava esperando por ele.

O francês já escalou construções como a Torre Eiffel, em Paris, as Torres Petronas na capital da Malásia, Kuala Lumpur, e o prédio do jornal The New York Times, em Nova York. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.