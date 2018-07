'Homem-Aranha' escala prédio do New York Times

O alpinista Alain Robert, conhecido como o 'Homem-Aranha' francês, escalou o prédio do New York Times em Manhattan na quinta-feira. O edifício entrou para a lista de prédios escalados por Alain Robert, que já escalou a Torre Eiffel e o Empire State. Sem nenhuma proteção ou equipamento, Robert usa somente pó de magnésio nas mãos para absorver o suor. Ele diz que fez a mais recente escalada no Dia Mundial do Meio Ambiente para chamar a atenção do mundo para o aquecimento global. Alain Robert já foi preso diversas vezes por escalar mais de 70 das estruturas mais altas do mundo, e desta vez não foi diferente. O 'Homem-Aranha' foi preso ao chegar no topo do prédio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.