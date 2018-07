Homem armado é morto após invadir ministério na Estônia

Segundo comunicado da promotoria, um homem com uma arma invadiu o prédio do Ministério da Defesa no centro de Tallinn. Ele atirou a bomba de fumaça contra o edifício e fez dois reféns, que conseguiram fugir.

A polícia cercou o prédio e depois prendeu o homem.

Uma porta-voz da promotoria disse que o suspeito então se matou com um tiro. Um porta-voz do Ministério da Defesa disse que o homem foi morto a tiros por uma operação da polícia.

(Reportagem de Patrick Lannin, Aija Braslina e Nerijus Adomaitis)