Homem armado faz atendente refém em PS de Osasco Armado com uma faca, um homem mantinha, no início da noite de hoje, uma atendente refém dentro do Pronto-Socorro Psiquiátrico Vila Pestana, em Osasco, na Grande São Paulo. A Polícia Militar (PM) isolou a área e tenta negociar a rendição do suspeito, que teria problemas psiquiátricos. A corporação não soube informar as reivindicações dele.