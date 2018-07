Homem armado faz família refém no interior de SP Um homem mantém a mulher e o filho de 1 ano e oito meses como refém em um apartamento em condomínio de área nobre, no bairro Redentora, em São José do Rio Preto (SP). A família começou a ser ameaçada às 6h30 e, até as 13 horas, não havia informação sobre feridos. O suspeito está armado com duas pistolas. A polícia negocia a libertação das vítimas.