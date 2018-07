Homem armado invade pátio de base da PM em São Paulo

Armado, um homem invadiu na madrugada desta sexta-feira, 10, o pátio da 3ª Companhia do 34º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, na Água Rasa, zona leste de São Paulo. Ao ouvir o latido do cachorro mantido pelos PMs na base, um sargento dirigiu-se até o pátio, onde viu um suspeito próximo das motos da PM. Ao ser abordado, o rapaz sacou uma arma e começou a atirar contra o policial. Teve início então uma troca de tiros, obrigando o invasor a correr e pular um portão nos fundos do pátio. Cápsulas foram encontradas no local do tiroteio, mas ninguém ficou ferido. Um dos tiros atingiu o portão da frente da base da PM. Minutos depois, um suspeito, desarmado, usando um moletom azul com touca e uma calça, roupa muito parecida com a usada pelo invasor armado, acabou detido nas imediações pelos próprios PMs da base invadida. O suspeito foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, do Tatuapé, onde prestou depoimento. A Polícia Civil ainda não definiu se pedirá exame residuográfico para verificar se há vestígios de pólvora nas mãos do rapaz detido, cujo histórico de antecedentes criminais não foi divulgado.