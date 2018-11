Homem arrasta cão em carro por 500m em SP Um homem de 41 anos amarrou um cachorro de rua no para-choque do seu carro, um Chevrolet Kadett, e o arrastou por mais de 500 metros na manhã de ontem, em Guarulhos. Segundo o acusado, o ajudante-geral Nivaldo José Cordeiro, o cão perturbava os moradores da Rua Rio Negro, no bairro Cidade Soberana, local do crime. Chamada por vizinhos, a Polícia Militar prendeu Cordeiro, que estava prestes a ser linchado por testemunhas.