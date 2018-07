Homem atacado achou que macacos eram mansos

No domingo, embriagado, Santos pulou a cerca, entrou na água e caminhou até a ilha dos primatas, no lago do zoológico. Atacado pelos macacos com mordidas e arranhões, ele foi salvo por frequentadores e precisou ser levado ao Hospital Regional de Sorocaba. Hoje, ele tem curativos no braço, costas e dedos. A Secretaria do Meio Ambiente informou que vai reforçar a sinalização nos recintos de todos os animais.

Segundo Santos, ele entrou no espaço reservado aos macacos por pensar que eles eram mansinhos. "Eu queria só brincar com eles, mas o mais esperto deu um salto e me pegou. Aí os outros vieram. Levei uma baita surra. Sempre que posso eu vou no ''Quinzinho'' (Quinzinho de Barros é o nome oficial do zoológico de Sorocaba), mas nunca tinha feito isso de mexer com macacos antes!", relatou.

O mecânico disse que bebeu "um pouquinho, mas não foi coisa da bebida". Segundo ele, estava muito calor, por isso, entrou na água. Mas se diz arrependido. "Não faço isso mais. Macaco, só aquele de erguer carro na minha oficina. Daqueles outros nem passo perto mais."

Santos afirmou que só saiu do hospital após ter alta médica. "Peguei receita e estou tomando remédio direitinho." Ele diz que não lembra quantos pontos levou e pediu desculpas ao pessoal do zoológico e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). "Se machuquei um macaquinho, peço desculpas para ele também", brincou.