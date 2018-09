De acordo com a PM, o rapaz estava bebendo em companhia da mulher, quando, já bêbado, jogou álcool na cabeça dela e ateou fogo. Ela foi levado ao Hospital João XXIII com queimaduras de segundo grau no rosto e couro cabeludo.

Ao ver a cena, populares detiveram o agressor e chamaram a Polícia Militar. O caso foi encaminhado para a seccional do centro de Belo Horizonte.