Homem ateia fogo na ex-mulher em Cuiabá e foge Um homem é considerado suspeito de ter ateado fogo ontem à tarde na ex-mulher, que estava dentro de um carro, na Rua da Saudade, no Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá. O motivo do crime, segundo o boletim de ocorrência, foi uma briga pela divisão de bens. Tatiane Carvalho Bom Despacho, de 25 anos, teve 80% do corpo queimado e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Embora consciente, ela respira com a ajuda de aparelhos e seu estado é muito grave. O ex-marido de Tatiane, Luciano Pereira da Silva, de 30 anos, foi perseguido pela polícia, mas conseguiu fugir e continuava foragido até o começo desta tarde, segundo o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) de Cuiabá. Quatro pessoas testemunharam a agressão, que aconteceu perto de uma unidade da empresa de energia Centrais Elétricas Mato-grossenses (Cemat). Segundo a polícia, a vítima conseguiu sair do veículo, com o corpo em chamas, e foi socorrida por funcionários da Cemat.