Homem atira contra família e se mata em Franca-SP Um homem, ainda não identificado, atirou contra seis membros de sua família, na manhã de hoje em Franca, no interior de São Paulo. Segundo informações iniciais do 1º Distrito Policial da cidade, o homem, que aparentemente sofria de depressão, atirou contra a mãe, que morreu na hora, contra a esposa e os filhos, que foram socorridos em estado gravíssimo ao hospital do município. Em seguida ele se matou, segundo a polícia. O crime aconteceu na casa das vítimas, na região central de Franca.