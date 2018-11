Homem atira contra jovens e mata um no Rio de Janeiro

Segundo a polícia, os jovens e adolescentes eram da favela Baixa do Sapateiro e brincavam de atirar pedras contra a Nova Holanda, na divisa entre as duas comunidades - comandadas por facções rivais do tráfico de drogas.

De acordo com o comandante do 22.º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da Maré, tenente-coronel Gláucio Moreira, um homem da Nova Holanda teria se incomodado com a brincadeira e começou a atirar contra o grupo. Um dos tiros atingiu o pescoço de Felipe Alves de Paiva, de 20 anos, que não resistiu.

Uma adolescente de 17 anos foi atingida no braço e um garoto de 14, ferido de raspão. O jovem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado. Já a garota está internada no Hospital Geral de Bonsucesso.

Ainda segundo o comandante, o serviço de inteligência do 22.º BPM está trabalhando para descobrir quem foi o autor dos disparos.