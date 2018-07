Homem baleado é encontrado vivo em porta-malas CENTRAL DE INFORMAÇÕES (FONTE: 54º DP) HOMEM BALEADO É ENCONTRADO NO PORTA-MALAS DE UM VEÍCULO A polícia encontrou um homem ferido com seis perfurações de bala nas costas dentro do porta-malas de um Monza abandonado na Rua Pauline Caro, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, pouco antes da 1 hora da madrugada de hoje. Ele foi socorrido e levado ao hospital do bairro, onde foi submetido a cirurgia. Seu estado é grave e, segundo a polícia, ele corre o risco de morrer. Identificado como sendo Ludmar Aparecido de Andrade, de 29 anos, ele foi encontrado aparentemente agonizando no porta-malas do carro, que, segundo o delegado Marcos Luiz Gomes, da delegacia de Cidade Tiradentes (54º DP) seria double. No hospital, seu estado foi estabilizado antes que ele fosse encaminhado ao setor cirúrgico. O inquérito policial foi instaurado e as investigações estão a cargo da equipe da chefia daquela delegacia. Ludmar não tinha passagens na polícia. E nenhuma testemunha do crime foi localizada até o momento.