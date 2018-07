Homem-bomba mata 63 em apresentação militar no Iêmen

O ministro da Defesa do Iêmen e o chefe do Estado-Maior estavam presentes ao evento mas não ficaram feridos no ataque, informou uma fonte militar.

O ataque coincidiu com uma ofensiva em parceria EUA-Iêmen contra militantes ligados à Al Quase no sul do país, onde eles controlam várias cidades. As tropas se aproximaram dos pontos-fortes dos militantes no domingo, após violentos confrontos.

Os militantes provocaram uma instabilidade política no Iêmen e ganharam espaço diante da paralisia vivida na maior parte de 2011 em consequência dos protestos da Primavera Árabe, que acabaram por derrubar o presidente Ali Abdullah Saleh.

O Iêmen é a casa da Al Qaeda na Península Arábica (AQAP) e é considerado pelos Estados Unidos uma grande ameaça, não apenas para a segurança da região mas também para a sua própria proteção. Um instrutor militar dos EUA ficou ferido em um ataque a uma equipe militar norte-americana no domingo.

Nesta segunda-feira, pedaços de corpos e sangue ficaram espalhados pela avenida de 10 faixas onde acontecia a apresentação militar. A área foi isolada pelas autoridades.

"Estávamos num desfile, de repente houve uma explosão enorme. Dezenas dos nossos homens morreram. Nós tentamos ajudá-los", disse um homem que identificou-se como coronel Amin al-Alghabati, com as mãos e o uniforme sujos de sangue.

"O homem-bomba estava vestido com uniforme militar. Ele tinha um cinto com explosivos no corpo", acrescentou.

(Reportagem de Mohammed Ghobari e Tom Finn)