Homem-bomba mata ao menos 22 em academia policial do Iêmen

Uma fonte da polícia disse que a explosão aconteceu enquanto cadetes deixavam a academia, ao final das aulas. Médicos no local da explosão disseram que, além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas.

Em maio, um homem-bomba usando uniforme militar detonou explosivos no coração das Forças Armadas do Iêmen, matando mais de 90 pessoas, durante os ensaios para uma parada militar na capital do país.

A Al Qaeda na Península Árabe (AQAP), considerada pelos Estados Unidos o principal braço da Al Qaeda, assumiu a autoria daquele ataque.

Os militantes islâmicos ligados à Al Qaeda prometeram levar sua luta por todo o Iêmen depois que uma ofensiva liderada pelos Estados Unidos os retirou, em maio, das bases que eles tinham ocupado durante os protestos do ano passado contra o regime do ex-presidente Ali Abdullah Saleh.

