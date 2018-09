Homem cai de paraglider em Mairiporã Equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar socorreram na tarde deste domingo um homem que caiu de paraglider no Pico do Olho D''Água, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um acidente durante a aterrissagem do paraglider, por volta das 15h40. Duas viaturas dos bombeiros foram ao local. O helicóptero Águia transportou o ferido ao Hospital das Clínicas. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.