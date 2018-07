Homem cai em córrego durante temporal

Depois da trégua no carnaval, as chuvas colocaram a capital paulista em estado de atenção e causaram um desaparecimento, 74 pontos de alagamentos, deslizamento, desabamento e queda de energia. Túneis foram interditados e aeroportos, fechados. A precipitação média foi de 22 milímetros ontem, mas a chuva registrada até agora (148,3 milímetros) já equivale a 70% da média histórica de fevereiro - de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

À noite, um homem caiu no córrego da Avenida Professor Abraão de Morais, altura do número 1.800, na frente do Shopping Plaza Sul, no Cursino (zona sul). Os bombeiros percorreram as águas até o Rio Tamanduateí, mas não o encontraram. As buscas devem ser retomadas hoje.

Mais cedo, um deslizamento de terra ocorreu às 18h24 na Rua do Bamburral, no Jardim Russo, em Pirituba, zona norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas a área seria isolada pela Defesa Civil. Já por volta das 19h40, o forro de gesso do prédio de musculação da Academia Runner, em Moema, desabou.

"Eu estava num aparelho, mudei de máquina e ouvi um barulho. Coloquei as mãos na cabeça, abaixei e pensei: morri", disse um dos alunos, um publicitário que pediu para não ser identificado. "Muita gente ficou ferida, mas as pessoas apenas foram lavar os rostos, não houve nenhum atendimento", acrescentou. De acordo com a gerente comercial Fabiana Santucci, houve um problema de infiltração e "dez placas caíram". Um médico estava de plantão, mas não precisou ser acionado. "Somente um professor teve um corte no braço."

Cerca de 40 minutos antes, a pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, foi fechada. O avião de prefixo PRUUT, modelo E50P, com quatro pessoas, derrapou e foi parar na grama. Ninguém se feriu, mas não havia previsão para liberação de voos, por causa da dificuldade em retirar a aeronave do local. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado das 18h49 às 19h33. De acordo com a Infraero, apenas um voo atrasou por causa da chuva.

Uma hora mais tarde, porém, a cidade ainda enfrentava problemas. Em Pinheiros, na zona oeste, o fornecimento de energia foi cortado das 20h45 às 22h45 em quatro ruas, conforme a AES Eletropaulo, por causa da queda de galhos.