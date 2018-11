Homem cai em fosso de elevador e morre em MG Um homem de 78 anos morreu após cair no fosso do elevador de um prédio em obras na manhã de hoje, em Contagem (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava no momento do acidente. Ele morreu no local. O corpo dele será levado para o Instituto Médico Legal (IML).